Grazer schlief mit brennender Zigarette ein und erstickte

Ein 65-jähriger Mann kam in der Nacht auf Donnerstag im Grazer Bezirk Eggenberg durch starke Rauchentwicklung in seiner Wohnung ums Leben.

Donnerstagfrüh verständigte ein Bewohner des Mehrparteienhauses die Einsatzkräfte, nachdem dieser gegen 7 Uhr Rauchgeruch im Stiegenhaus wahrgenommen hatte. Die Berufsfeuerwehr Graz öffnete schließlich die Wohnung und fand auf einer glosenden Matratze einen regungslosen Mann. Trotz sofortiger Bergung aus dem Gefahrenbereich und medizinischer Intervention, konnte der Notarzt nur mehr den Tod des 65-jährigen Grazers feststellen.

Brandursache

Die Brandursache konnte rasch geklärt werden. Im Zuge der Brandursachenermittlung stellten Beamte des Landeskriminalamtes Steiermark, Ermittlungsbereich Brand und Tatort, fest, dass der Mann mit einer brennenden Zigarette auf seiner am Boden liegenden Matratze eingeschlafen war. In der Folge war es zu einem Glimmbrand und zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Der Mann starb an den massiven Rauchgasen.