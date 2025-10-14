Neue Grazer ÖVP-Stadträtin: Nötig sei ein "gewisser Kampfgeist"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die neue Grazer Stadträtin Claudia Unger (ÖVP) sieht ihre Ressorts als "absolute Zukunftsressorts", wie sie am Dienstag mit Stadtparteichef und Stadtrat Kurt Hohensinner sagte. Unger übernimmt von Günter Riegler, der die Politik verlässt. Der Wechsel bringt auch eine Umverteilung der Ressorts. Unger ist wie Riegler bisher für Kultur und Wissenschaft zuständig, ferner auch für Familie und Jugend. Im Tausch für letztere Ressorts übernimmt Hohensinner die Wirtschaft.

Unger (52) soll am Donnerstag bei der Sitzung des Grazer Gemeinderates angelobt werden. Stadtparteichef Kurt Hohensinner, der im Herbst 2026 die Gemeinderatswahl zu schlagen hat, dankte Riegler und war sich gewiss, dass dieser dereinst mit großen steirischen Kulturpolitikern wie Hanns Koren, Kurt Jungwirth und Helmut Strobl in einem Atemzug genannt werde. "Absolute Wunschkandidatin" Unger bezeichnete er als "meine absolute Wunschkandidatin", die seit 2021 im Gemeinderat sei, zuletzt als stellvertretende Klubobfrau und in unterschiedlichen Funktionen gezeigt habe, "dass sie's kann", so Hohensinner. Unger hat als Geschäftsführerin beim Afro-Asiatischen Institut gearbeitet, war Büroleiterin von Riegler (2017-2019) und zuletzt Leiterin der Volkskunde im Universalmuseum Joanneum.

Unger selbst sagte, sie gehe mit sehr großer Freude und Leidenschaft an ihre Aufgabe heran. Überlegt habe sie nicht lange, als sie gefragt wurde, ob sie in den Stadtsenat wechseln wolle. "Das ist eine Ehre und eine Funktion mit sehr vielen Möglichkeiten", sagte sie. Die bisherigen Stationen der Stadträtin Sie habe die Kulturarbeit sowohl bei einer NGO als auch bei den großen Kulturtankern kennengelernt, die Arbeit beim "Afro" habe den Blick auf die Welt geschärft. Und ihr "Lebensmittelpunkt war und ist immer Graz" - mit Aufenthalten im ungarischen Pécs und auf Kuba, "dieses vielleicht überraschend", sagte sie. Ihre Orientierungspunkte, wie sie sagte: Kinder und Familien als absolute Zukunftsressorts einer Stadt, ihre Ressorts verstehe sie auch als Stadtentwicklung. Die Schwerpunkte Weiters sei ein wichtiger Punkt, Sicherheit zu bieten, Planungssicherheit - etwa in der Kultur, aber auch Sicherheit und Resilienz für Kinder, Jugendliche und Familien. Ihre Ressorts böten auch viele Verbindungsstellen untereinander. Es gelte, auf immer neue Bedürfnisse und Lebensrealitäten einzugehen. Die Erfahrungen heutiger Jugendlicher seien andere als ihre.

Unger sprach von einem "gewissen Kampfgeist", der notwendig sein müsse angesichts einer großen Einschnittswelle, die schon zu Beginn ihrer Arbeit einen gewissen Schatten werfe. So sei im Budget im Bereich Jugend und Familie fast eine Million Euro Einsparung geplant. Weniger Geld für Bibliotheken Auch Einsparungen bei der Kultur seien eine Herausforderung, so hätten die Stadtbibliotheken mit einer Kürzung von 200.000 Euro zu rechnen, niederschwellig und in Bezirken.