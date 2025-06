Wahlkampf-Kostendeckel in Graz: Bei 400.000 Euro ist Schluss

Im kommenden Jahr wird in Graz wieder gewählt, die Gemeinderatswahlen in der zweitgrößten Stadt Österreichs stehen routinemäßig im Frühherbst 2026 an.

Zuletzt wurde am 26. September 2021 gewählt, wobei die Grazerinnen und Grazer für eine Überraschung sorgten: Die KPÖ lag vor der ÖVP, Elke Kahr löste danach als erste Bürgermeisterin den seit mehr als 18 Jahren amtierenden Siegfried Nagl im Bürgermeisteramt ab.

Limit für die Wahlkampfkosten

Ob Kahr kommendes Jahr erneut als Spitzenkandidatin ins Rennen geht, lässt die Kommunalpolitikerin noch offen. Ein Punkt ist aber seit Dienstag fix: Es wird für alle Parteien in Graz eine Obergrenze der Wahlkampfkosten geben.