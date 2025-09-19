Grazer ÖVP-Rochade: Claudia Unger wird neue Stadträtin

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Claudia Unger wird ÖVP-Stadtrat Günter Riegler in den Grazer Stadtsenat folgen. Das hat die Grazer Volkspartei am Freitag bei einem Stadtparteivorstand beschlossen. Die 52-Jährige ist seit 2021 Mitglied des Gemeinderats, stellvertretende Klubobfrau sowie Parteiobmann-Stellvertreterin.

Unger wird die Ressorts Kultur, Wissenschaft, Inklusion, Jugend und Familie übernehmen. Das Wirtschaftsressort von Riegler wandert dafür zu Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner. Unger ist derzeit noch als Leiterin der Abteilung Volkskunde im Universalmuseum Joanneum tätig und war davor Geschäftsführerin des Afro-Asiatischen Instituts, Büroleiterin im Rathaus, und in unterschiedlichen Funktionen bei der Diözese Graz-Seckau tätig.