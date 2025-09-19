Grazer ÖVP-Rochade: Claudia Unger wird neue Stadträtin
Zusammenfassung
- Claudia Unger wird neue Grazer ÖVP-Stadträtin und übernimmt die Ressorts Kultur, Wissenschaft, Inklusion, Jugend und Familie.
- Das Wirtschaftsressort geht künftig an Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner.
- Die Angelobung von Unger ist für den 16. Oktober geplant; bis dahin bleibt Günter Riegler im Amt.
Claudia Unger wird ÖVP-Stadtrat Günter Riegler in den Grazer Stadtsenat folgen. Das hat die Grazer Volkspartei am Freitag bei einem Stadtparteivorstand beschlossen.
Die 52-Jährige ist seit 2021 Mitglied des Gemeinderats, stellvertretende Klubobfrau sowie Parteiobmann-Stellvertreterin.
Unger wird die Ressorts Kultur, Wissenschaft, Inklusion, Jugend und Familie übernehmen. Das Wirtschaftsressort von Riegler wandert dafür zu Stadtparteiobmann Kurt Hohensinner.
Unger ist derzeit noch als Leiterin der Abteilung Volkskunde im Universalmuseum Joanneum tätig und war davor Geschäftsführerin des Afro-Asiatischen Instituts, Büroleiterin im Rathaus, und in unterschiedlichen Funktionen bei der Diözese Graz-Seckau tätig.
"Claudia Unger hat sich schon bisher an unterschiedlichen Stellen für Graz eingesetzt - mit enormer Kompetenz und einem Ohr für die Menschen. Eine Frau aus der Mitte der Gesellschaft, aus der Mitte des Grazer Lebens, die weiß, was die Menschen in Graz bewegt", streute ihr Hohensinner Rosen.
Angelobung folgt Mitte Oktober
Unger stehe "für eine Politik, die Probleme löst, statt neue zu schaffen. Für den Kurswechsel, den unsere Stadt dringend braucht. Dafür möchte ich mich einsetzen - mit Engagement, mit Leidenschaft, für ein besseres Graz." Die Angelobung von Unger als Stadträtin ist für die ordentliche Gemeinderatssitzung am 16. Oktober geplant. Bis dorthin bleibt Riegler im Amt.
Kommentare