Vor den Grazer Wahlen: Günter Riegler verlässt Stadtpolitik

Rund ein Jahr vor den nächsten Gemeinderatswahlen in Graz ist in der ÖVP eine Personalentscheidung gefallen: Günter Riegler , seit 2017 Stadtrat mit wechselnden Ressorts, gab auf Facebook bekannt, sein Amt im Oktober zurücklegen zu wollen.

Diese Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen,ließ der 59-Jährige wissen. "Ich habe mit Leib und Seele für die Stadt Graz und die Menschen, die hier leben, gearbeitet. Stadtrat zu sein war eine erfüllende Aufgabe. Aber ich hatte nie vor, als Politiker in Pension zu gehen."

"Neue Herausforderung"

Nun habe sich eine "neue berufliche Herausforderung ergeben", die er annehmen wolle, begründete Riegler seinen Abgang aus der Stadtpolitik. Welcher Job das sein wird, verriet er am Montag noch nicht.