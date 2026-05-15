Grazer Grüne warnen vor Rückkehr ins "Betonzeitalter"

Wenig überraschend mit viel Grün als Thema haben Grünen-Vizebürgermeisterin Judith Schwentner und der Grazer Parteigeschäftsführer Timon Scheuer ihre erste Welle der Plakate zur Graz-Wahl am 28. Juni präsentiert. "Spürbar grüner", "Spürbar lebendiger", "Spürbar vorwärts" oder "Grün macht Graz" lauten u. a. die Slogans in Bezug auf neu gestalteten Grünraum und Öffis, die am Freitag am Lendplatz präsentiert wurden.

Die Plakate werden ab 22. Mai auf Dreieckständern und den sogenannten Citylights zu sehen sein, insgesamt 400, davon 100 als Sujets bei den Citylights, so Scheuer. "Weiter unsere Verkehrspolitik verfolgen" Laut Schwentner stünden die Sujets füta_chunk_1 Erreichtes bei der grüneren Gestaltung der Stadt und füta_chunk_1 die Fortschritte beim Ausbau der Öffis, darunter vor allem die Inbetriebnahme der neuen Neutorlinie, einer Straßenbahnstrecke zur Innenstadtentflechtung. In den nächsten Jahren wolle man die Linien 2 und 8 auf den Weg bringen. "Wir werden weiterhin unsere Verkehrspolitik verfolgen", sagte Schwentner. Es gehe dabei um neue Tramgarnituren und Busse, neue Parks, die Neugestaltung des Griesplatzes und den Kampf gegen Hitzeinseln in der Stadt, im ganzen Stadtgebiet.