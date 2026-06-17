Führerscheine weg: Zwei Raser in Graz mit 123 km/h erwischt

Ein Straßenrennen in Graz hat am Dienstagabend für Aufregung gesorgt: Zwei junge Lenker waren auf der Wiener Straße im Bezirk Lend mit 123 km/h nebeneinander gefahren. Eine Polizeistreife stoppte die beiden, nahm die Führerscheine vorläufig ab und erstattete Anzeige.

Gegen 21.30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Zuge des Streifendienstes auf der Wiener Straße, im Bereich der Kreuzung Viktor-Franz-Straße, ein verdächtiges Bild auf: Zwei Pkw fuhren auf gleicher Höhe nebeneinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Polizei hielt Raser an

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten mittels Fahrzeugtachometer bei beiden Fahrzeugen eine gleichbleibende Geschwindigkeit von 123 km/h fest. Die Fahrzeuge wurden angehalten und kontrolliert.