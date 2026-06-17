Führerscheine weg: Zwei Raser in Graz mit 123 km/h erwischt
Ein Straßenrennen in Graz hat am Dienstagabend für Aufregung gesorgt: Zwei junge Lenker waren auf der Wiener Straße im Bezirk Lend mit 123 km/h nebeneinander gefahren. Eine Polizeistreife stoppte die beiden, nahm die Führerscheine vorläufig ab und erstattete Anzeige.
Gegen 21.30 Uhr fiel einer Polizeistreife im Zuge des Streifendienstes auf der Wiener Straße, im Bereich der Kreuzung Viktor-Franz-Straße, ein verdächtiges Bild auf: Zwei Pkw fuhren auf gleicher Höhe nebeneinander mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.
Polizei hielt Raser an
Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten mittels Fahrzeugtachometer bei beiden Fahrzeugen eine gleichbleibende Geschwindigkeit von 123 km/h fest. Die Fahrzeuge wurden angehalten und kontrolliert.
Sowohl ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung als auch ein 17-jähriger Lenker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld gaben gegenüber den einschreitenden Beamten an, die gemeinsame Fahrt als Straßenrennen betrachtet zu haben.
Anzeige und Führerscheinabnahme
Für beide Lenker hatte der Vorfall unmittelbare Konsequenzen: Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt, und aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung wurden die Führerscheine vorläufig abgenommen. Darüber hinaus werden die beiden angezeigt.
Kommentare