Nächtliches Straßenrennen: 19-Jähriger mit 183 statt 80 km/h erwischt

In der Nacht zum Samstag hat die Wiener Polizei einen mutmaßlichen Raser auf der A23 aus dem Verkehr gezogen. Der 19-jährige Österreicher soll gemeinsam mit einem weiteren Fahrzeuglenker an einem illegalen Straßenrennen beteiligt gewesen sein.

Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden am 1. Februar gegen 00:15 Uhr auf zwei Pkw aufmerksam, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.