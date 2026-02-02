Nächtliches Straßenrennen: 19-Jähriger mit 183 statt 80 km/h erwischt
In der Nacht zum Samstag hat die Wiener Polizei einen mutmaßlichen Raser auf der A23 aus dem Verkehr gezogen. Der 19-jährige Österreicher soll gemeinsam mit einem weiteren Fahrzeuglenker an einem illegalen Straßenrennen beteiligt gewesen sein.
Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden am 1. Februar gegen 00:15 Uhr auf zwei Pkw aufmerksam, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs waren.
Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt
Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und folgten den Fahrzeugen über die A22 in Fahrtrichtung Stockerau. Im Bereich einer Section Control sollen beide Fahrzeuge mit einer Geschwindigkeit von 183 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen worden sein – eine Überschreitung von mehr als 100 km/h. In Korneuburg gelang es den Beamten schließlich, einen der Lenker anzuhalten.
Führerschein abgenommen
Dem 19-jährigen österreichischen Staatsbürger wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Eine Beschlagnahme des Fahrzeugs erfolgte nicht, da der junge Mann nicht der Zulassungsbesitzer war. Der zweite mutmaßliche Raser konnte nicht angehalten werden und wurde angezeigt.
