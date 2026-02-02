Leichenfund in Wien: Unbekannte Frau in Erdgrube entdeckt

Am Sonntagnachmittag setzte ein Spaziergänger in der Eibesbrunnergasse in Wien-Favoriten einen Notruf ab. Er war gerade mit seinem Hund unterwegs, als er auf einer Grünfläche einen weiblichen Leichnam entdeckte. Die Leiche soll sich laut Polizei in einer kleinen Erdgrube befunden haben, zugedeckt und bereits Großteils skelettiert gewesen sein. Auch Tiere hätten sich bereits an der Toten zu schaffen gemacht, berichtet die Polizei.

Identität unklar Die Identität der Frau konnte deshalb bisher nicht geklärt werden. Eine angeordnete Obduktion soll Klarheit bringen.



Fremdverschulden könne derzeit ebenso noch nicht ausgeschlossen werden. Dies allerdings vor allem aufgrund des Zustandes der Leiche, berichtet die Polizei im Gespräch mit dem KURIER. Bedenklich sei der Todesfall aber auch deshalb, weil die Frau im Freien lag. Allerdings sei das Gelände recht gut einsehbar, heißt es.