Mutter soll Sohn (11) erstochen haben: Das ergab die Obduktion
Nach dem Tod eines elfjährigen Buben in Leoben hat die Landespolizeidirektion Steiermark am Montag die ersten Obduktionsergebnisse bekannt gegeben: Das Kind starb aufgrund schwerer Stich- und Schnittverletzungen.
Diese dürften ihm von seiner eigenen Mutter zugefügt worden sein. Die Frau ist am Wochenende nach einer Behandlung im Krankenhaus in die Justizanstalt Leoben gebracht worden. Eine förmliche Vernehmung habe bisher nicht stattgefunden.
"Ein Arzt muss zunächst die Vernehmungsfähigkeit der Frau prüfen, um festzustellen, ob und zu welchem Zeitpunkt sie stabil genug für eine polizeiliche Befragung ist", hieß es in der Aussendung der Polizei. Die Verdächtige war operiert worden. Sie soll sich selbst Schnittverletzungen zugefügt haben. Sie selbst war es auch, die offenbar nach der Tat am Freitag die Einsatzkräfte alarmiert hatte.
Mehrere Messer sichergestellt
Erste Befragungen der 39-Jährigen haben laut den Ermittlern das Bild der bisherigen Spurenlage gestützt. Es dürfte keine weitere Person in der Wohnung gewesen sein - lediglich die Mutter mit ihrem Sohn. Am Tatort hatte die Polizei mehrere Messer sichergestellt, die als Tatwaffen in Frage kommen.
Die 39-Jährige hatte Freitagnachmittag selbst die Rettung zu sich in die Wohnung in ein Mehrparteienhaus in Leoben gerufen. Dort fanden die Einsatzkräfte gegen 15.00 Uhr die Leiche des Elfjährigen. Die Spurenlage deutete sofort auf ein Gewaltdelikt hin. Die Mutter, die selbst Verletzungen hatte, wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.
Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums.
Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
- Rat auf Draht ist die österreichische Notrufnummer für Kinder und Jugendliche. Die Nummer ist unter 147 rund um die Uhr anonym und kostenlos erreichbar.
- Die Ö3-Kummernummer ist unter 116 123 täglich von 16 bis 24 Uhr und ebenfalls anonym erreichbar.
- Die Telefonseelsorge ist unter der kostenlosen Telefonnummer 142 rund um die Uhr als vertraulicher Notrufdienst jeden Tag des Jahres erreichbar.
- Auf der Website www.bittelebe.at finden Angehörige/Freunde von Menschen mit Suizidgedanken Hilfe.
Kommentare