Leoben: Mutter des getöteten Buben ins Gefängnis verlegt

Zuvor mussten ihre Schnittverletzungen im Krankenhaus operiert werden. Die Vernehmung konnte noch nicht stattfinden.
01.02.26, 12:09

Die 39-jährige Frau, die unter dem Verdacht steht ihren elfjährigen Sohn getötet zu haben, ist laut Auskunft der Polizei am Sonntag vom Krankenhaus in die Justizanstalt Leoben verlegt worden. Die Frau musste nach ihrer Festnahme am Freitag wegen Schnittverletzungen, die sie sich offenbar selbst zugefügt hatte, in einem Krankenhaus operiert werden. Angaben zu ihrem Tatmotiv hatte sie bisher noch nicht gemacht, die Einvernahme soll stattfinden, sobald ihr Zustand dies zuließe.

Tod von 11-Jährigem in Leoben: Neue Details, Mutter unter Verdacht

Am Freitagnachmittag hatte die 39-Jährige aufgrund ihrer Schnittverletzungen selbst die Rettung in ihre Wohnung in Leoben gerufen. Die Einsatzkräfte fanden dort auch die Leiche des Buben und alarmierten umgehend die Polizei. In der Wohnung konnten mehrere Messer sichergestellt werden, bei denen es sich um die mutmaßlichen Tatwaffen handeln dürfte.

