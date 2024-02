Betrug in Graz: Mann gab sich als Handwerker aus

Mit einer noch unbekannten Masche sind BetrĂŒger in der Steiermark unterwegs: Einer agiert als "Handwerker", der angeblich Feuchtigkeitsmessungen vornehmen muss, der andere schleicht sich inzwischen in die Behausung der Opfer und sucht nach Wertsachen. Ein Grazer Pensionistenehepaar wurde so am Dienstag um GoldmĂŒnzen und ein Sparbuch gebracht, so die Polizei am Donnerstag. Alleine in Graz soll es seit Juli 2022 zehn FĂ€lle mit einem Schaden von rund 250.000 Euro gegeben haben.

