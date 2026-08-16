Eine 35-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag von einem Plateau am Grazer Schloßberg gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit. Die verletzte Grazerin wurde von Kräften der Berufsfeuerwehr Graz, dem Roten Kreuz, einem Notarzt sowie einer Polizeistreife gesichert und ins LKH Graz gebracht.

Die Frau war gegen 23.00 Uhr auf einem Plateau auf der steilen Westseite des Schloßbergs gesessen, als sie plötzlich stürzte. Zwei Zeuginnen gaben an, dass die 35-Jährige auf einer Brüstung gesessen habe. Als die beiden mit ihr nach dem Sturz sprachen, gab die 35-Jährige an, dass ihr plötzlich schwarz vor Augen geworden sei.