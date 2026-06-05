Großeinsatz in Graz: Schreckschusspistole sichergestellt

Aufgrund dieser Angaben wurden zunächst "alle verfügbaren Einsatzkräfte" aufgeboten. Das bestätigte Polizeisprecher Fritz Grundnig auf Anfrage und damit entsprechende Medienberichte.

Ein großer Polizeieinsatz hat am Freitagabend in Graz für Aufsehen gesorgt. In der Elisabethinergasse wurde laut ersten Hinweisen eine Schusswaffe eingesetzt, möglicherweise im Zusammenhang mit einem versuchten Raubüberfall.

Am mutmaßlichen Tatort stellten die Einsatzkräfte eine Schreckschusspistole sicher. Ob es sich dabei tatsächlich um die Tatwaffe handelt, ist derzeit noch unklar. Auch die näheren Umstände des Vorfalls müssen erst geklärt werden.

Zwei Personen wurden zur Abklärung in ein Spital gebracht. Es sollte überprüft werden, ob sie bei dem Vorfall kurz vor 17.00 Uhr Verletzungen erlitten hatten.

Am frühen Abend war der Einsatz laut Polizei bereits wieder beendet. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.