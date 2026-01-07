Bilanz 2025: Die Grazer Feuerwehr rettete 716 Leben
Ob Großbrände, Tiere in misslicher Lage oder Hilfe nach Unwettern, das Einsatzspektrum der Grazer Berufsfeuerwehr ist groß. 2025 rückte sie exakt 6.505-mal aus.
Die Menschen hinter der Statistik
"Das Vorjahr hat erneut gezeigt, wie unverzichtbar eine professionell ausgebildete und bestens eingespielte Einsatzmannschaft für die Sicherheit der Stadt ist", betonte Branddirektor Gernot Ranftl am Mittwoch. "Hinter dieser Jahresstatistik stehen Menschen, die unsere Hilfe benötigen, und jene, die sie rund um die Uhr leisten."
Verglichen mit 2024 rückten die Feuerwehrmänner um rund sechs Prozent weniger oft aus (Einsätze 2024: 6.918). So sieht die Einsatzbilanz 2025 im Detail aus:
- 4.059 Einsätze wegen diverser Hilfeleistungen, darunter etwa 220 infolge von Unwetter.
- 2.446 Brandeinsätze inklusive Einsätze wegen aktivierter Brandmelder.
Dabei wurden 716 Menschen aus Gefahr gerettet sowie 1.513 Tiere geborgen. Zudem wurden Sachwerte in der Höhe von rund 2,6 Millionen Euro gerettet.
