Bilanz 2025: Die Grazer Feuerwehr rettete 716 Leben

Ob Großbrände, Tiere in misslicher Lage oder Hilfe nach Unwettern, das Einsatzspektrum der Grazer Berufsfeuerwehr ist groß. 2025 rückte sie exakt 6.505-mal aus.

Die Menschen hinter der Statistik

"Das Vorjahr hat erneut gezeigt, wie unverzichtbar eine professionell ausgebildete und bestens eingespielte Einsatzmannschaft für die Sicherheit der Stadt ist", betonte Branddirektor Gernot Ranftl am Mittwoch. "Hinter dieser Jahresstatistik stehen Menschen, die unsere Hilfe benötigen, und jene, die sie rund um die Uhr leisten."