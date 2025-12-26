Drei Katzen bei Wohnungsbrand in Graz verendet

Bei einem Brand in einer Grazer Wohnung sind am späten Nachmittag des Christtags drei Katzen verendet. Menschen kamen nicht zu Schaden, berichtete die Berufsfeuerwehr. Entgegen der Erstalarmierung waren keine Personen in den betroffenen Räumlichkeiten in der Herrgottwiesgasse.

Die Wohnung im zweiten Stockwerk war beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand gestanden. Das Stiegenhaus war stark verraucht. Zudem hatten die Flammen laut Feuerwehr bereits auf eine angrenzende Wohnung übergegriffen.