Katzen weckten Ehepaar in brennendem Haus

Katzen haben Freitagfrüh in Egg (Bregenzerwald) die Bewohner eines in Brand geratenen Bauernhofs geweckt. Aufgrund von falsch entsorgter Asche entstand kurz vor drei Uhr Feuer, das zu starker Rauchentwicklung im Heizraum führte.

Das aufgeweckte Ehepaar war in der Lage, das Gebäude rechtzeitig zu verlassen, der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr brachte die Flammen rasch unter Kontrolle, so die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens war vorerst unklar.