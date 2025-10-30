Kätzchen "Crazy" in Not: Spektakuläre Rettung durch die Feuerwehr

Dieser Einsatz war selbst für Feuerwehrleute, die mit allerlei Tierrettungen Erfahrung haben, doch etwas ungewöhnlich: Im steirischen Fürstenfeld verkroch sich Kätzchen "Crazy" nämlich derart hinter einem Kachelofen, dass die Helfer einen Teil davon abbauen mussten, um das Tier zu befreien.

"Crazy" überstand ihr Abenteuer

"Crazy" hatte sich in einen Spalt zwischen Mauer und Kachelofen gezwängt, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld am Donnerstag. Sie kam alleine nicht her heraus und war so weit hinten, dass man auch nicht nach ihr greifen konnte.