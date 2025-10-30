Steiermark

Kätzchen "Crazy" in Not: Spektakuläre Rettung durch die Feuerwehr

Staubbedeckte Katze steckt in Mauerspalt fest
Katze verkroch sich in Fürstenfeld hinter Kachelofen und konnte nicht mehr heraus: Die Feuerwehr musste Kacheln abbauen, um sie zu befreien.
30.10.25, 16:17
Kommentare

Dieser Einsatz war selbst für Feuerwehrleute, die mit allerlei Tierrettungen Erfahrung haben, doch etwas ungewöhnlich: Im steirischen Fürstenfeld verkroch sich Kätzchen "Crazy" nämlich derart hinter einem Kachelofen, dass die Helfer einen Teil davon abbauen mussten, um das Tier zu befreien.

Katze in Transportbox

"Crazy" überstand ihr Abenteuer

"Crazy" hatte sich in einen Spalt zwischen Mauer und Kachelofen gezwängt, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Fürstenfeld am Donnerstag. Sie kam alleine nicht her heraus und war so weit hinten, dass man auch nicht nach ihr greifen konnte.

Blinder Katzenpassagier nach 6 Stunden Fahrt gerettet

Um die Katze zu befreien, mussten Kacheln abgebaut werden: "Crazy" wurde staubbedeckt, aber augenscheinlich wohlbehalten ihren Besitzern übergeben. Die ließen die Katze aber sicherheitshalber beim Tierarzt noch untersuchen.

Mehr Berichte aus der Steiermark

Mehr zum Thema

Kurier mit Tier
(kurier.at, eh)  | 

Kommentare