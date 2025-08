Blinder Katzenpassagier nach 6 Stunden Fahrt gerettet

von Anna Mayr

Was auf den ersten Blick eher wie ein Boxenstopp in der Formel 1 wirkte, entpuppte sich am Samstagabend als tierische Rettungsaktion: Am Sonntag wurde die Freiwillige Feuerwehr Baden-Leesdorf gegen 22.30 Uhr zu einer ungewöhnlichen Tierrettung alarmiert. Der Grund: Aus dem Motorraum eines geparkten Autos war deutlich „Katzenmiauen“ zu hören.