Am 20. Juni 2015 fuhr Alen R. in der Innenstadt drei Menschen tot und verletzte Dutzende. Fast genau zehn Jahre später wird Graz wieder erschüttert.

Trauer in Graz: Attacke an Schule weckt Erinnerungen an Amokfahrt

Die Attacke in einer Grazer Schule am Dienstag mit mehreren Toten ist fast genau am zehnten Jahrestag der Amokfahrt von Graz verübt worden. Am 20. Juni 2015 raste der damals 26-jährige Alen R. mit seinem Auto durch die Innenstadt und tötete drei Menschen. Dutzende weitere Fußgänger und Radfahrer wurden teils schwer verletzt. 2016 wurde der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt und in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingeliefert. 2023 beging er in Haft Suizid.

Amokfahrt: Mehr als 100 Menschen von Attacke betroffen Nach der an einem sonnigen Samstagmittag in der Grazer City verübten Amokfahrt waren Hunderte Rettungs- und Polizeikräfte stundenlang im Einsatz und versorgten die Verletzten. Unter den Toten war auch ein vierjähriger Bub. Mehr als 100 Menschen waren von der Attacke betroffen - viele von ihnen wurden zwar nicht verletzt, dies aber nur, weil sie ausweichen und zur Seite springen konnten. Mehrere Fußgänger überlebten dadurch knapp. Nach der Fahrt durch die Herrengasse hatte der Täter seinen Geländewagen über den Hauptplatz gelenkt, wo gerade eine große Veranstaltung stattfand. In der Schmiedgasse stoppte er gegen 12.21 Uhr seinen Geländewagen vor der dortigen Polizeiinspektion. Zwei Polizisten holten den Mann mit gezogenen Pistolen aus dem Wagen. Vor Gericht wurde er schließlich für zurechnungsfähig erklärt und am 29. September 2016 von Geschworenen schuldig befunden. Bei seinem Suizid in der Nacht auf den 23. September 2023 war er in einer Sonderabteilung der Justizanstalt Stein in Niederösterreich untergebracht.