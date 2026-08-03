Grazer Altbürgermeister Franz Hasiba (93) gestorben
Zusammenfassung
- Der ehemalige Grazer Bürgermeister Franz Hasiba (ÖVP) ist am Sonntag im Alter von 93 Jahren verstorben.
- Hasiba prägte über Jahrzehnte die steirische Volkspartei und bekleidete unter anderem die Ämter des Bürgermeisters, Landesrats, Landeshauptmannstellvertreters und Landtagspräsidenten.
- ÖVP-Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom und der designierte FPÖ-Stadtrat René Apfelknab würdigten Hasiba als prägende Persönlichkeit mit großem Einsatz für Graz und die Steiermark.
Der ehemalige Grazer Bürgermeister Franz Hasiba (ÖVP) ist am Sonntag mit 93 Jahren verstorben. Als Politiker hat Hasiba über Jahrzehnte die steirische Volkspartei mitgeprägt. Er war auch Landesrat, Landeshauptmannstellvertreter sowie am Ende seiner politischen Karriere Landtagspräsident. ÖVP-Chefin Manuela Khom erinnerte an eine „große politische Persönlichkeit“. Der designierte FPÖ-Stadtrat René Apfelknab zollte seinem langjährigen Einsatz für Graz „Respekt und Anerkennung“.
Für Landeshauptmannstellvertreterin Khom war Hasiba „ein Vorbild, weil er Politik nicht als Selbstzweck verstanden hat, sondern immer als Dienst an den Steirerinnen und Steirern“. Er habe „Brücken gebaut - zwischen Generationen, zwischen unterschiedlichen politischen Zugängen und vor allem zwischen den Menschen. Er wusste, dass gute Politik vom Zuhören lebt, vom ehrlichen Gespräch und von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.“
Auch nach dem Ende seiner aktiven politischen Laufbahn sei er der ÖVP eng verbunden geblieben. „Über viele Jahre führte er den Kreis der VP-Altmandatare mit großem Engagement und sorgte stets für einen wertvollen Austausch. Seine Erfahrung, seine Besonnenheit und sein ehrlicher Rat waren weit über seine aktive Zeit hinaus gefragt“, hieß es in einer Aussendung.
Rückzug aus Politik im Jahr 2000
Apfelknab teilte mit: „Mit dem Ableben von Altbürgermeister Franz Hasiba verliert Graz eine prägende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Über viele Jahre hinweg übernahm Franz Hasiba sowohl in der Grazer Stadtpolitik als auch in der steirischen Landespolitik Verantwortung und prägte die Entwicklung unserer Stadt und unseres Bundeslandes maßgeblich.“
Franz Hasiba starb einen Tag vor seinem 94. Geburtstag: Er wurde am 3. August 1932 in Graz geboren und war ausgebildeter Agraringenieur. Von 1966 bis 1973 war er Landesparteisekretär der steirischen Volkspartei. Anschließend gehörte er zehn Jahre lang als Vizebürgermeister der Grazer Stadtregierung an, ehe er von 1983 bis 1985 das Amt des Bürgermeisters der Landeshauptstadt Graz inne hatte. 1985 wechselte Hasiba als Landesrat in die steirische Regierung.
Von 1991 bis 1993 war er Landeshauptmannstellvertreter. Anschließend gehörte er dem Landtag an und stand diesem von 1993 bis 2000 als Erster Präsident vor. Von 1987 bis 1995 führte Hasiba den Steirischen ÖAAB als Landesobmann. Im Jahr 2000 zog er sich aus der Politik zurück, blieb der ÖVP aber verbunden, unter anderem von 2002 bis 2017 als Vorsitzender des Klubs der VP-Altmandatare.
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