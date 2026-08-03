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Der ehemalige Grazer Bürgermeister Franz Hasiba (ÖVP) ist am Sonntag mit 93 Jahren verstorben. Als Politiker hat Hasiba über Jahrzehnte die steirische Volkspartei mitgeprägt. Er war auch Landesrat, Landeshauptmannstellvertreter sowie am Ende seiner politischen Karriere Landtagspräsident. ÖVP-Chefin Manuela Khom erinnerte an eine „große politische Persönlichkeit“. Der designierte FPÖ-Stadtrat René Apfelknab zollte seinem langjährigen Einsatz für Graz „Respekt und Anerkennung“. Für Landeshauptmannstellvertreterin Khom war Hasiba „ein Vorbild, weil er Politik nicht als Selbstzweck verstanden hat, sondern immer als Dienst an den Steirerinnen und Steirern“. Er habe „Brücken gebaut - zwischen Generationen, zwischen unterschiedlichen politischen Zugängen und vor allem zwischen den Menschen. Er wusste, dass gute Politik vom Zuhören lebt, vom ehrlichen Gespräch und von der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen.“

Auch nach dem Ende seiner aktiven politischen Laufbahn sei er der ÖVP eng verbunden geblieben. „Über viele Jahre führte er den Kreis der VP-Altmandatare mit großem Engagement und sorgte stets für einen wertvollen Austausch. Seine Erfahrung, seine Besonnenheit und sein ehrlicher Rat waren weit über seine aktive Zeit hinaus gefragt“, hieß es in einer Aussendung. Rückzug aus Politik im Jahr 2000 Apfelknab teilte mit: „Mit dem Ableben von Altbürgermeister Franz Hasiba verliert Graz eine prägende Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Über viele Jahre hinweg übernahm Franz Hasiba sowohl in der Grazer Stadtpolitik als auch in der steirischen Landespolitik Verantwortung und prägte die Entwicklung unserer Stadt und unseres Bundeslandes maßgeblich.“