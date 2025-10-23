Zuschuss für Gemeinden: Im Wahljahr gab es einen Geldregen

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein Landesrechnungshof ist kein Kommentator tagesaktueller Politik, betrachten die Prüferinnen und Prüfer doch Finanzen und Zeiträume, die in der Vergangenheit liegen. Und doch lässt sich aus dem jüngsten Bericht über die Bedarfszuweisungen des Landes an die Gemeinden eine in Zahlen gefasste Replik auf gelebtes Politikverständnis von Regierungen ablesen: 2023 , dem Jahr vor den Gemeinderats- und Landtagswahlen in der Steiermark, überstiegen die Zusagen für Finanzzuschüsse an die Kommunen die Einnahmen aus dem Bereich um 6,8 Prozent.

, dem Jahr vor den Gemeinderats- und Landtagswahlen in der Steiermark, überstiegen die Zusagen für Finanzzuschüsse an die Kommunen die Einnahmen aus dem Bereich um 6,8 Prozent. Im Wahljahr 2024 selbst lagen die Zusagen dann bereits um satte 44,8 Prozent über den Einnahmen, die das Land über den Finanzausgleich vom Bund bekommt.

Ein Zusammenhang mit den Wahlen drängt sich nicht von ungefähr auf, lagen doch 2021 und 2022 die Einnahmen deutlich über den Ausgaben. Bis 2024 seien die Finanzhilfen an die Gemeinden jährlich zum jeweils 31 Prozent angestiegen, was selbst die betont zurückhaltende Abteilung in einer Medienmitteilung als "enorm steigenden Bedarf" umschreibt, Rufzeichen am Satzende inklusive. Um wie viel Geld geht es? Ohne Graz gerechnet – die Landeshauptstadt ist mit bestimmten Anteilen, die vorweg ausgezahlt werden, ein Spezialfall – ging es pro Jahr um rund 160 Millionen Euro (2021) bis 184 Millionen Euro (2024) an Einnahmen. Die Summe hängt von Ertragsanteilen des Bundes ab und ist variabel. Die vom Land bewilligten Ansuchen der Gemeinden korrelierten aber zuletzt nicht mehr: 2024 genehmigte das Land Zuschüsse in der Höhe von 266 Millionen Euro.

Wofür die Kommunen das Geld verwenden dürfen, ist gesetzlich festgelegt, wenn auch interpretierbar: zur "Deckung außerordentlicher Ereignisse" oder "zur Wiederherstellung des Gleichgewichts im Haushalt". Wer bekam wie viel? 199 Gemeinden erhielten im Prüfzeitraum zumindest eine Million Euro.

72 Gemeinden bekamen mindestens zwei Millionen Euro.

33 Kommunen lagen bei wenigstens drei Millionen Euro.

86 Gemeinden lagen unter der Millionen-Grenze.

85 Gemeinden haben nichts beantragt.