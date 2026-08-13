Gegen Schranken geprallt: 17-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Ein junger Motorradlenker aus Graz ist nach einem Unfall mit seiner Maschine Ende Juli in Wundschuh (Bezirk Graz-Umgebung) nun verstorben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwochabend mit. Der Bursch war gemeinsam mit anderen Jugendlichen, ebenfalls auf Motorrädern, bei einem Firmengelände gefahren und dabei mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Schrankenanlage geprallt. Er erlag seinen schweren Verletzungen in der Kinderklinik des LKH Graz.