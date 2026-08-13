Gegen Schranken geprallt: 17-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall
Ein junger Motorradlenker aus Graz ist nach einem Unfall mit seiner Maschine Ende Juli in Wundschuh (Bezirk Graz-Umgebung) nun verstorben, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwochabend mit. Der Bursch war gemeinsam mit anderen Jugendlichen, ebenfalls auf Motorrädern, bei einem Firmengelände gefahren und dabei mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Schrankenanlage geprallt. Er erlag seinen schweren Verletzungen in der Kinderklinik des LKH Graz.
Der 17-Jährige war am 31. Juli gegen 20.40 Uhr mit seinem Motorrad gegen die Anlage geprallt und gestürzt. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung war er mit schweren Kopfverletzungen in die Kinderklinik gebracht worden. Dort verstarb er an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache und der Hergang werden immer noch von der Polizei ermittelt.
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