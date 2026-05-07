Gasexplosion bei Firma in Leoben: Eine Person in Lebensgefahr

Bei einer Gasexplosion auf einem Firmengelände in Leoben wurden am Mittwochnachmittag sechs Personen verletzt, eine davon lebensgefährlich. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr im Bereich von Baucontainern, als mehrere Arbeiter dabei waren, Arbeitsmaschinen und Baumaterialien wegzuräumen. Die Ursache der Explosion ist bislang ungeklärt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Leoben-Göss Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Leoben-Göss Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Leoben-Göss

Drei Schwerverletzte mit Hubschraubern abtransportiert Besonders schwer traf es drei Männer: Ein 58-jähriger Bosnier aus Wels erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, zwei weitere Männer aus dem Bezirk Leoben (53 und 56 Jahre) wurden schwerst verletzt. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden alle drei mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Graz und Wien geflogen, wo sie intensivmedizinisch betreut werden. Zwei weitere Arbeiter im Alter von 33 und 53 Jahren kamen mit leichten Verletzungen davon und wurden ins LKH Murtal nach Judenburg gebracht. Ein 47-jähriger Mann, der Erste Hilfe leistete, verletzte sich an der Hand und wurde ambulant im LKH Hochsteiermark behandelt.