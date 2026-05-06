Straßenverkehr

Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

In Purbach am Neusiedler See kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem Radfahrer.
06.05.2026, 17:38

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Ein gelber Rettungshubschrauber landet neben einer Straße, Feuerwehrleute und ein Polizeiauto sind vor Ort.

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer hat am Mittwoch in Purbach am Neusiedler See tödlich geendet. Die Feuerwehren Purbach und Donnerskirchen wurden um 12:36 Uhr zu einer „Person in Notlage“ im Bereich des Industriegebietes sowie des angrenzenden Radweges alarmiert und rückten umgehend aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu der Kollision gekommen war. Ein First Responder befand sich bereits vor Ort und hatte erste medizinische Maßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr entsandte weitere Kräfte zur Unterstützung der Versorgung des Verletzten.

Nahezu zeitgleich landete auch ein Notarzthubschrauber im Bereich der Unfallstelle, um die medizinische Versorgung zu verstärken.

Mehrere Feuerwehrfahrzeuge stehen auf einer Landstraße, Einsatzkräfte sind im Hintergrund im Einsatz.

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Trotz des raschen und koordinierten Zusammenwirkens aller eingesetzten Organisationen erlag der Radfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Purbach und Donnerskirchen, ein First Responder, die Besatzung eines Rettungswagens, die Crew des Notarzthubschraubers, die Polizei sowie Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams.

Eisenstadt Umgebung Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

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