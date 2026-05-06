Tödlicher Unfall: Radfahrer stirbt nach Kollision mit Lkw

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer hat am Mittwoch in Purbach am Neusiedler See tödlich geendet. Die Feuerwehren Purbach und Donnerskirchen wurden um 12:36 Uhr zu einer „Person in Notlage“ im Bereich des Industriegebietes sowie des angrenzenden Radweges alarmiert und rückten umgehend aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es zu der Kollision gekommen war. Ein First Responder befand sich bereits vor Ort und hatte erste medizinische Maßnahmen eingeleitet. Die Feuerwehr entsandte weitere Kräfte zur Unterstützung der Versorgung des Verletzten.

Nahezu zeitgleich landete auch ein Notarzthubschrauber im Bereich der Unfallstelle, um die medizinische Versorgung zu verstärken.