FF Wiener Neustadt im Stress: Neun Einsätze in drei Stunden

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Besonders gefordert war die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Mittwochvormittag: Zwei Türöffnungen, ein Küchenbrand, eine Menschenrettung, ein Brandmeldealarm, eine Brandsicherheitswache bei einer Veranstaltung, ein Wassergebrechen und ein Verkehrsunfall waren innerhalb von nur drei Stunden abzuwickeln. Zum ersten Einsatz wurden die freiwilligen Helfer um 8.32 Uhr gerufen: eine besorgte Angehörige bat um Hilfe, weil ihre pflegebedürftige Schwiegermutter in der versperrten Wohnung gestürzt war und nicht mehr alleine aufstehen konnte. Die Feuerwehr öffnete rasch die Türe und konnte die Dame dem Rettungsdienst übergeben.

Um 9.14 Uhr ging bereits der nächste Alarm ein: in Lichtenwörth sei nach einem Verkehrsunfall eine Person im Fahrzeug eingeklemmt. Zwei Fahrzeuge rückten aus, ein drittes wurde parallel zu einer Türöffnung in die Dietrichgasse gerufen, wo eine Person sich schon länger nicht mehr meldete. Dort stieg die Feuerwehr über ein gekipptes Fenster in die Wohnung ein und übergab die Einsatzstelle dem Rettungsdienst und der Polizei. Keller unter Wasser Da die Kräfte aus Wiener Neustadt bei der Menschenrettung in Lichtenwörth inzwischen abgezogen werden konnten, wurde ein Fahrzeug von dort um 9.36 Uhr gemeinsam mit dem bereits einsatzbereiten Fahrzeug aus der Dietrichgasse zu einem Wassergebrechen in die Siglgasse gerufen. Der Hauptwasserzulauf des vor einiger Zeit in Brand geratenen Wohnhauses war leck und füllte den Keller bereits mit Wasser. Die Kräfte stellten den Hauptzulauf ab und pumpten die Kellerräume leer. Parallel dazu rückte ein Fahrzeug zu einem Brandmelderalarm in die Molkereistraße aus. Dort hatte allerdings nur ein automatischer Rauchmelder aufgrund von Staubentwicklung ausgelöst.

Zeitgleich kam es in der Neunkirchnerstraße zu einem Verkehrsunfall. Der fahrunfähige Pkw konnte rasch beiseite gestellt werden, um 11:29 Uhr mussten die Feuerwehrmitglieder jedoch schon wieder ausrücken. Eine Dame meldete, dass ihr die Türe zur Wohnung zugefallen sei. Darin stand Kochgut am Herd und der erwachsene Sohn schlief nach seiner Nachtschicht in einem Zimmer so tief, dass er auf das Klopfen nicht reagierte. Und dies, obwohl der Rauchmelder in der Wohnung bereits ausgelöst hatte. Vier Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort, öffneten die Türe, weckten den schlafenden Sohn und brachten ihn ins Freie, wo er vom Roten Kreuz betreut wurde. Der Atemschutztrupp löschte den Küchenbrand und machte die Wohnung rauchfrei. Dank von Stadtrat und Kommandant Wiener Neustadts Feuerwehrstadtrat Franz Piribauer dankt: "Die Zeiten sind beeindruckend und ich bin froh, dass Wiener Neustadt sich auf so eine schlagkräftige Feuerwehr mit derart engagierten Kameradinnen und Kameraden verlassen kann." Denn kurz nach der Mittagspause rückte die Feuerwehr erneut aus: Auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Graz wurde ein liegengebliebener Kastenwagen gemeldet. Man sicherte die Einsatzstelle und das Fahrzeug, ehe es von einem Abschleppunternehmen abgeholt wurde.