Raser mit 146 statt 80 km/h auf A2 gestoppt
Zusammenfassung
- 39-jährige Autofahrerin wurde auf der A2 bei Biedermannsdorf mit 146 km/h statt erlaubten 80 km/h gemessen.
- Die Polizei dokumentierte die Geschwindigkeitsüberschreitung per Video und stoppte die Fahrerin.
- Der Führerschein wurde vor Ort abgenommen und die Frau wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
Eine 39-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Wiener Neustadt soll am Sonntagabend auf der A2 im Gemeindegebiet Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) mit 146 km/h unterwegs gewesen sein. In diesem Bereich der Autobahn sind allerdings nur 80 km/h erlaubt.
Laut Polizeibericht überholte die Frau am 3. Mai gegen 20:50 Uhr eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel in Fahrtrichtung Graz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen umgehend die Nachfahrt auf und dokumentierten die massive Geschwindigkeitsüberschreitung mittels Videoaufzeichnung. Die Polizisten stoppten die Pkw-Lenkerin anschließend und konfrontierten sie mit dem Vergehen.
Führerschein weg, Weiterfahrt untersagt
Der Fahrerin wurde noch vor Ort der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Wie die Polizei Niederösterreich mitteilte, wird die 39-Jährige bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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