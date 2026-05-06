Raser mit 146 statt 80 km/h auf A2 gestoppt

Eine 39-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Wiener Neustadt soll am Sonntagabend auf der A2 im Gemeindegebiet Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) mit 146 km/h unterwegs gewesen sein. In diesem Bereich der Autobahn sind allerdings nur 80 km/h erlaubt.

Laut Polizeibericht überholte die Frau am 3. Mai gegen 20:50 Uhr eine Zivilstreife der Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel in Fahrtrichtung Graz mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Die Beamten nahmen umgehend die Nachfahrt auf und dokumentierten die massive Geschwindigkeitsüberschreitung mittels Videoaufzeichnung. Die Polizisten stoppten die Pkw-Lenkerin anschließend und konfrontierten sie mit dem Vergehen.