Grazer FPÖ-Finanzaffäre: Der komplexe Fall erstmals vor Gericht

Strafrechtlich ist die Causa seit dreieinhalb Jahren Dauerthema: Die Finanzaffäre der FPÖ Graz wird seit Herbst 2021 von der Staatsanwaltschaft verfolgt.

Was mit einem - an sich simplen - Vorwurf begann, wuchs sich rasch in ein Mega-Verfahren mit einem guten Dutzend Ermittlungssträngen aus. Und ist seit Dienstag Fall am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Graz: Bis Ende Juli werden vier unterschiedliche Klagen behandelt.