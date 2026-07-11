Von Baum überrollt: 76-Jähriger in der Steiermark schwer verletzt

Ein 76-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Waldarbeiten in Schrems bei Fladnitz an der Teichalm (Bezirk Weiz) von einem Baum überrollt und schwer verletzt worden. Der Mann hatte bereits zugeschnittene Stämme bearbeitet. Als er eine abgelegte Motorsäge zur Seite legen wollte, geriet ein gefällter Baum ins Rollen und erfasste den Pensionisten.

ÖAMTC-Notarzthubschrauber

Vor den Augen des 45-jährigen Sohnes wurde er überrollt. Der Junior setzte sofort den Notruf ab. Der Schwerverletzte kam mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz.

Neben der Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 12 waren auch das Rote Kreuz und die Bergrettung im Einsatz. Die Land- und Forstwirtschaftsinspektion wurde über den Unfall informiert.