Freibad Traiskirchen: 36-Jähriger aus Wasser gerettet und reanimiert

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag im Freibad Traiskirchen (Bezirk Baden) aus dem Wasser gerettet und reanimiert worden. Der Mann wurde vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Spital Wiener Neustadt geflogen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag auf Anfrage Medienberichte.

Am Grund des Schwimmbeckens

Wie es zu dem Notfall im Aqua Splash kam, war vorerst nicht bekannt. Berichten zufolge war der 36-Jährige am frühen Abend regungslos im Wasser entdeckt worden. Er trieb am Grund des Schwimmbeckens.

Die Bademeister zogen ihn heraus und leisteten Erste Hilfe. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Die Untersuchungen zu dem Vorfall laufen.