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Aqua Splash

Freibad Traiskirchen: 36-Jähriger aus Wasser gerettet und reanimiert

Der Mann trieb leblos am Grund des Beckens. Er wurde ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt geflogen.
10.07.2026, 17:19

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Der Zwischenfall ereignete sich im Traiskirchner Freibad Aqua Splash.

Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag im Freibad Traiskirchen (Bezirk Baden) aus dem Wasser gerettet und reanimiert worden. Der Mann wurde vom ÖAMTC-Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ ins Spital Wiener Neustadt geflogen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag auf Anfrage Medienberichte.

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Am Grund des Schwimmbeckens

Wie es zu dem Notfall im Aqua Splash kam, war vorerst nicht bekannt. Berichten zufolge war der 36-Jährige am frühen Abend regungslos im Wasser entdeckt worden. Er trieb am Grund des Schwimmbeckens.

Die Bademeister zogen ihn heraus und leisteten Erste Hilfe. Sie setzten die Rettungskette in Gang. Die Untersuchungen zu dem Vorfall laufen. 

Baden
Agenturen, paw  | 

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