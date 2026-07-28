Brand außer Kontrolle: 64-Jähriger verletzt sich bei Löschversuch

Ein mit Absicht herbeigeführter Brand ist am Dienstag in Trieben in der Obersteiermark außer Kontrolle geraten. Gegen 7.30 Uhr wollte ein 64-Jähriger seine Wiese abbrennen, die Flammen griffen aber auf eine Hecke über. Der Mann alarmierte die Einsatzkräfte.

Rund zwanzig Feuerwehrleute hatten die Flammen rasch unter Kontrolle, aber der Senior erlitt Verbrennungen am linken Unterarm und im Gesicht, als er das Feuer selbst löschen wollte, so die Polizei. Er wurde ins Spital gebracht.