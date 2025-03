Ex-Polizist vor Gericht: Nazi-Inhalte auf Social Media geteilt

Der mittlerweile pensionierte Polizist hatte ab 2015 - also noch in seiner aktiven Zeit - laut Anklägerin "gezielt Nazi-Propaganda betrieben, den Holocaust geleugnet und Adolf Hitler verherrlicht".

Er teilte Artikel in denen die Meinung vertreten wurde, in Auschwitz hätten gute Bedingungen für die Gefangenen geherrscht und der Massenmord an Juden sei eine Lüge. "Die Holocaust-Leugnung ist keine historische Debatte, sondern eine Straftat", stellte die Anklägerin in aller Deutlichkeit klar.