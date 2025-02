Kopf der "Bandidos": Aus der Haft zum nächsten Nazi-Prozess

Er zählt zu den großen Nummern in der großen OÖ-Nazi-Szene und sitzt bereits in Haft. Die Justiz beschäftigt der 59-jährige Innviertler weiter.

Am Donnerstag kommt der Mann aus dem Gefängnis. Aber nur, um am Landesgericht Ried neuerlich auf der Anklagebank Platz zu nehmen. Diesmal geht es "nur" um das Verbotsgesetz und und Wiederbetätigung.

"Kunstsinniger" Nazi plante Museum

Die Anklageschrift gibt einen kleinen Einblick in die Gedankenwelt des Mannes: Die Auffahrt zu seinem Hof soll er mit einer vier Meter großen "Schwarzen Sonne", einem deutlichen Erkennungszeichen in der Nazi-Welt, gepflastert haben.

Seine Chat-Verläufe sind voll mit nationalsozialistischen Inhalten, die er mit anderen Personen geteilt haben soll.

Und er hat eine Vielzahl an NS-Devotionalien besessen, die bei der Hausdurchsuchung sichergestellt wurden. So viele, dass er ein eigenes NS-Museum in Zwettl einrichten wollte, um diese auch öffentlich zumindest Gleichgesinnten präsentieren zu können.

Darunter finden sich Reichsadler mit Hakenkreuzen, zwei Hitlerbüsten, Nazi-Stecknadeln, NS-Zeitschriften, sechs Flaschen Hitler-Wein, eine Flasche Hitler-Grappa, echte "Deutsche Kernseife" oder auch NS-Jacken.