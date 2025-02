Traunsee-Krimi: 209 Seiten Urteil und eine neue Anklage

Denn in der schriftlichen Urteilsausfertigung erläutert der Richter auf 209 Seiten , warum er die fünf Personen - eine Immobilienmaklerin, eine Anwältin, ihren Mann und ihren Bruder (beide Immobilienentwickler) sowie ihren damaligen Anwaltskollegen - wegen schweren Betrugs zu unbedingten Haftstrafen von bis zu 12 Monaten (bedingt bis 36 Monate) verurteilt hat.

Ein ebenfalls angeklagter Notar wurde freigesprochen. Die fünf Personen haben nach Ansicht des Richters gemeinsam eine damals 83-jährige Frau um ihre Pension gebracht. Um die Pension Neuwirth in Gmunden am Traunsee (OÖ). Und die Sache geht mit einem neuen Prozess weiter.

Anklage gegen Ehemann der Maklerin

Während dieses Prozesses ist noch ein weiterer Beschuldigter sozusagen aus dem Traunsee aufgetaucht. Der Ehemann der Immobilienmaklerin.



Er hat sich in diversen Chats mit den Angeklagten ausgetauscht und - nach Ansicht der Staatsanwaltschaft - eine doch auch bedeutende Rolle in dem Verkauf gespielt.



Demnach sei auch er wegen schweren Betrugs vor Gericht zu stellen, ist sich die Staatsanwaltschaft sicher. Der Prozesstermin gegen den ehemaligen ÖVP-Kommunalpolitiker ist Ende April am Landesgericht Wels.