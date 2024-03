Erneut Pensionistin in Graz von falschen "Polizisten" betrogen

Unbekannte Betrüger waren in Graz wieder mit der Masche "Kautionszahlung für Verwandten in Haft" erfolgreich. Eine 73-Jährige wurde am Dienstag von einem falschen "Polizisten" und einer angeblichen "Staatsanwältin" so unter Druck gesetzt, dass die Pensionistin einen hohen Geldbetrag bei ihrer Bank behob und einer "Abholerin" übergab. Die Landespolizeidirektion Steiermark warnte zum wiederholten Male vor dieser Betrugsvariante - die Polizei hole niemals Geld oder Vermögen ab.