Magnitude 3,0: In Trofaiach in der Obersteiermark bebte die Erde

Ein Erdstoß der Magnitude 3,0 ist Dienstagmittag nah Trofaiach in der Obersteiermark zu spüren gewesen, teilte der Erdbebendienst der GeoSphere Austria mit. Das Beben wurde im Raum nordwestlich der Stadt (Bezirk Leoben) registriert. Es wurde von zahlreichen Personen im Umkreis von rund 20 Kilometern deutlich verspürt, in Form von leichten Stößen und sich bewegenden Möbeln. Außerdem war ein Grollen zu hören. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten.