Einbruchsserie in Graz: Zwei Verdächtige in Untersuchungshaft

Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz hat nach eigenen Angaben eine Serie von Wohnungseinbrüchen aufgeklärt. Zwei ungarische Staatsangehörige im Alter von 51 und 53 Jahren wurden am Donnerstag festgenommen und befinden sich mittlerweile in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Die Männer stehen unter Verdacht, für mindestens drei Einbrüche im Grazer Stadtgebiet verantwortlich zu sein.

Verdächtige beim Ausspähen beobachtet Laut Polizeibericht gerieten die beiden Tatverdächtigen ins Visier der Ermittler, nachdem sie in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses beim mutmaßlichen Ausspähen beobachtet worden waren. Bei einer anschließenden Kontrolle durch uniformierte Streifen entdeckten die Beamten ein abgenutztes Brecheisen, das sichergestellt wurde. Die umfangreichen Ermittlungen des Kriminalreferats sollen den Verdacht gegen das Duo erhärtet haben. Den mutmaßlichen Tätern werden zwei Wohnungseinbrüche sowie ein Einbruch in ein Wohnhaus zwischen dem 11. und 12. März zur Last gelegt.