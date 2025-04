Zwei Jugendliche sind am Dienstag im Grazer Straflandesgericht wegen Mordversuchs zu jeweils drei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden: Der 17-jährige Bursche und seine gleichaltrige Freundin sollen sich im September des Vorjahres in Graz nach einem missglückten Drogenhandel an ihrem Dealer gerächt haben.

Der junge Mann, damals erst 16, hielt das Opfer fest, während das Mädchen vier Mal mit einem Messer zustach.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.