Mordprozess: 14-Jähriger erschlug Bruder mit einer Axt

Ein erst 15-Jähriger ist am Montag wegen Mordes im Landesgericht Leoben vor einem Jugendschöffensenat gestanden. Ihm wurde vorgeworfen, im September 2024 seinen 35-jährigen Bruder mit einer Axt getötet zu haben.

Als Motiv führte er an, der Ältere habe ihn über Jahre sexuell missbraucht . Der Angeklagte war in vollem Umfang geständig.

Mit dem Älteren kam es i mmer wieder zum Streit . "Wie ich mein Zimmer aufräumen sollte und so", meinte der Beschuldigte.

Der Jugendliche war bei der Tat erst 14 Jahre alt gewesen, also gerade einmal strafmündig. Er lebte mit Mutter, Stiefvater und dem älteren Bruder in einem Haus.

20 Hiebe und elf Stiche wies die Leiche auf, hieß es im Obduktionsbericht. Nach der Tat packte er die Axt in den Rucksack und ging ziellos herum. Kurze Zeit später wurde er festgenommen.

Er holte eine Axt und ein Messer, legte das Messer dann aber wieder weg und ging ins Zimmer seines Bruders. Der 35-Jährige schlief nach seiner Nachtschicht tief und fest. "Er nahm die Doppelaxt und schlug so stark auf den Mann ein, dass er aus dem Bett fiel", beschrieb die Staatsanwältin.

Eines Tages beschloss er, so die Staatsanwältin, seinen Bruder zu töten. Er informierte sich im Internet über die mögliche Strafhöhe und wie er am besten nach Moskau flüchten könne. Am Tag nach diesen Überlegungen blieb er von der Schule zuhause, um seine Tat auszuführen.

Was von Anfang an Fragen aufwarf, war das Motiv. Der Angeklagte nannte Streit wegen einer Treppe, die nicht fertig wurde, dann gab er an, Stimmen gehört und den Befehl zum Töten bekommen zu haben. Auch von Schlägen vom Bruder war die Rede, und schließlich erzählte er von sexuellem Missbrauch.

"Er wollte einfach nicht mehr missbraucht werden"

Der Verteidiger führte an, dass sein Mandant schon in jungen Jahren immer von seinem Bruder geschlagen worden sei. Schließlich sei es zu den sexuellen Übergriffen gekommen. "Er wollte einfach nicht mehr missbraucht werden", gab der Anwalt als Motiv an.

Richterin Sabine Anzenberger fragte den Angeklagten, ob es am Tag der Tat einen konkreten Anlass dafür gegeben habe. "Nein", lautete die Antwort.