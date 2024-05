Mann tötete Freundin: "Es war lang andauernde, massive Gewalt"

Ein 31-jähriger Kärntner stand am Freitag im Grazer Straflandesgericht vor einem Geschworenensenat. Er soll im März 2023 seine Freundin im Zuge eines Streites getötet haben, indem er sich auf ihren Hals gekniet und sie so erstickt hat.

Das Paar lernte sich 2019 bei einem stationären Alkoholentzug in einer Klinik kennen. Beide tranken schon bald wieder, die gemeinsame Wohnung in Raaba bei Graz war laut Staatsanwalt Stefan Engelbert zuletzt "in desolatem Zustand".

Beziehung von Gewalt geprägt

In den letzten drei Tagen vor der Tat kam es mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Der Dachdecker schlug auf die Frau ein, sie wies zahlreiche Hämatome auf. Einmal verprügelte er sie mit einem Zollstab. Am 11. März eskalierte erneut ein Streit, sie warf angeblich eine Flasche nach ihm.