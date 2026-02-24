Chemieunfall im Stadtgebiet von Leoben endete glimpflich

In Leoben ist es am Dienstagmittag zu einem Chemieunfall gekommen, der einen Großeinsatz der Feuerwehren auslöste. Eine ätzende Chemikalie war ausgetreten, weshalb ein Straßenzug gesperrt werden musste und eine nahe Schule in Alarmbereitschaft versetzt wurde. Eine konkrete Gefahr bestand laut Feuerwehr jedoch nie.

Zum Unfall kam es kurz vor 12 Uhr in der Nähe der Abwasser-Pumpstation in der Gösser Straße. Ein Behälter mit einer ätzenden, anorganischen Chemikalie war beim Abladen von einem Lkw umgekippt und wurde dabei beschädigt. Die Chemikalie floss aus.