Einbruch bei ÖGK Graz: Tausende Euro Schaden nach nächtlichem Diebstahl

In der Nacht zum 11. Februar 2026 kam es zu einem Einbruch in das Gebäude der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) im Grazer Bezirk Jakomini. Zumindest zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, gewaltsam in das Gebäude eingedrungen zu sein und Wertgegenstände entwendet zu haben.

Nächtlicher Einbruch durch Fenster

Die mutmaßlichen Einbrecher sollen zwischen 00:40 und 05:00 Uhr durch Einschlagen eines Fensters in das ÖGK-Gebäude eingedrungen sein. Den Ermittlungen zufolge durchsuchten die Verdächtigen mehrere Räumlichkeiten. Den mutmaßlichen Tätern wird vorgeworfen, einen Laptop sowie eine Arbeitshose entwendet zu haben. Der Gesamtschaden, der durch den Einbruch und den Diebstahl entstanden ist, wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei konnte Aufnahmen einer Überwachungskamera sicherstellen, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zum Einbruchsdiebstahl laufen auf Hochtouren. Personen, die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des ÖGK-Gebäudes im Bezirk Jakomini gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Graz-Jakomini unter der Telefonnummer 059133/6583 zu melden.