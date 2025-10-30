Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Grazer Straflandesgericht ist am Donnerstag der Prozess um den Brand in der Stern-Bar zu Silvester 2023/24 fortgesetzt worden. Bei dem Feuer starb eine Studentin, zehn Personen wurden zum Teil schwer verletzt. Der Betreiber des Lokals muss sich wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Feuersbrunst verantworten. Er verantwortete sich bisher nicht schuldig. Am dritten Prozesstag wurde eine Referentin der Baubehörde zu den Fluchtwegen befragt. Wie es zum Brand gekommen sein soll In der Silvesternacht begann es gegen 3 Uhr zu brennen. Im Eingangsbereich soll entzündliches Material gelagert gewesen sein, ein Notausgang durch ein Fenster war versperrt und das Personal soll nicht ausreichend für Brandfälle geschult worden sein, warf die Anklage dem Lokalbetreiber vor.

Der Angeklagte hatte bisher bei sich keine Schuld gesehen, seiner Meinung nach hatte er alle Auflagen erfüllt, dass es eigentlich außer dem Hauptausgang keinen richtigen Notausgang gegeben habe, sei nicht der Fall gewesen. Nachdem in den vorigen Verhandlungen die Opfer eindringlich geschildert hatten, wie sie verzweifelt nach einem Fluchtweg gesucht hatten, waren nun die Notausgänge Hauptthema. Bei Kontrolle war Fluchtweg frei Als Zeugin war eine Referentin der Baubehörde, die 2020 eine Begehung des Lokals vorgenommen hatte. Sie gab an, dass als Notausgänge der Eingang, der Ausstieg durch ein Fenster und der Weg durch die Küche in den Hof vorgesehen waren. Als es zum verheerenden Brand kam, war das Fenster allerdings durch einen Tisch verstellt, auch war die Fensterbank mit Dekorationsmaterial vollgeräumt. Bei der Kontrolle war das offenbar noch anders: "Das Fenster war frei, es war hundertprozentig kein Tisch davor", gab die Zeugin an.