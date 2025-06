Frau starb zu Silvester in Grazer Bar: Betreiber wird angeklagt

Als in einer Grazer Bar in der Silvesternacht 2024 Feuer ausbrach, gab es für eine 21-Jährige aus Niederösterreich keine Rettung mehr, sie starb an einer Rauchgasvergiftung.

20 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen so schwer, dass sie lange auf Intensivstationen behandelt werden mussten.

Nun folgt die rechtliche Aufarbeitung der Silvestertragödie, ein erster Strafantrag ist fertig und wurde bereits eingebracht.