BORG Dreierschützengasse: "Es ist eine sehr kreative, menschliche Schule"

"Als ich auf X das Posting der Polizei gesehen habe, dass an der Adresse derzeit ein Großeinsatz stattfindet, habe ich gleich gewusst, dass es um meine alte Schule gehen muss. Ich habe im ersten Moment aber eher an eine Drohung gedacht und nicht, dass dort wirklich ein Amoklauf stattfindet", erzählt sie.

Das BORG Dreierschützengasse hat rund 400 Schüler , die in 20 Klassen aufgeteilt sind, und 43 Lehrkräfte. Die Schule zieht aufgrund der Lage nahe des Grazer Hauptbahnhofs Schüler "fast aus der ganzen Steiermark" an, sagt die Redakteurin. "Zu meiner Zeit kamen viele meiner Mitschüler auch aus den umliegenden Bezirken, wie ich selbst auch."

Es sei nach wie vor schwer zu begreifen, dass diese Tat an dem Ort stattgefunden hat, an dem sie vier Jahre ihres Lebens verbracht hat. "Ich bin immer gern in die Schule gegangen, neben der fachlichen Komponente steht hier vor allem der Mensch im Mittelpunkt, das ist so die DNA der Schule", schildert die 26-Jährige.

Die Erinnerungen an eine unbeschwerte Schulzeit am BORG in der Dreierschützengasse überwiegen bei der Redakteurin auch nach der Tragödie." "Für alle Schüler und Lehrer der aktuellen Klassen wünsche ich mir, dass sie ihre Schule vom Gefühl her irgendwann für sich selbst zurückbekommen. Dass es ein Ort der Sicherheit und Leichtigkeit ist, mit dem man schöne Momente verbindet. So wie das bei mir war", sagt die 26-Jährige.

Die intensive psychologische Betreuung, die Schülerinnen und Schüer sowie das Lehrpersonal aktuell erfahren, halte hoffentlich auch nachhaltig an, um die Schule wieder als sicheren Ort sehen zu können, so Stepanek. Die psychologische Betreuung in der Helmut-List-Halle wird laut Bildungsdirektion jedenfalls bis kommenden Mittwoch angeboten, mit der Möglichkeit zu verlängern.

Viele Fragen offen

Wann und in welcher Form der Betrieb in der Schule wieder aufgenommen werden kann, ist derzeit völlig ungewiss. Es werde - auch bei Prüfungen - für Schüler und Lehrer größtmögliche Sicherheit geben, hieß es vonseiten der Bildungsdirektion. Die Schule wird zumindest noch diese Woche geschlossen bleiben.