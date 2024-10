Erneute Bombendrohung: Bahnhof in Zeltweg gesperrt

Die Serie von Bombendrohungen gegen Bahnhöfe in Österreich nimmt kein Ende. Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ging laut ORF Steiermark bei der Landespolizeidirektion Steiermark per eMail eine Bombendrohung gegen den Bahnhof Zeltweg ein - allerdings mit einem etwas anderen Wortlaut als in den Mails der vergangenen Wochen.