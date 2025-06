Strenges Betteleigesetz: KPÖ-Stadtchefin Kahr lehnt Verbotszonen ab

Das Gesetz kann somit am 1. September in Kraft treten. In einigen Punkten holt die Steiermark nach, was in anderen Bundesländern bereits verankert ist, in anderen geht das steirische Gesetz weiter:

Gemeinden werden ermächtigt, sektorale Bettelverbote in gewissen Zonen einzurichten (vor Schulen, vor Banken etc.): Das betrifft auch stummes Bitten um Geld.

Untersagt ist künftig die "Veranlassung" zum Betteln, also das Auffordern anderer Menschen zur Bettelei.

zum Betteln, also das Auffordern anderer Menschen zur Bettelei. Tiere dürfen ebenfalls nicht mehr mitgenommen werden, ausgenommen sind nur Begleithunde.

dürfen ebenfalls nicht mehr mitgenommen werden, ausgenommen sind nur Begleithunde. Organisierte Bettelei wird verboten.

Bereits seit Langem untersagt § 3a des Landessicherheitsgesetzes aggressive Formen des Bettelns und die Begleitung durch Minderjährige.