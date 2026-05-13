Kapfenberg: 55-Jähriger starb bei Einsturz von Grabenschacht

Zwei Bauarbeiter sind am Mittwoch in der Lastenstraße im Bereich des Frachtenbahnhofs in Kapfenberg bei Grabungsarbeiten von einstürzendem Erdreich verschüttet worden.

Für einen 55-jährigen Arbeiter endete der Unfall tödlich, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der zweite Arbeiter, ein 57-Jähriger, wurde mit Verletzungen von der Crew des Rettungshubschraubers ins LKH Graz geflogen.