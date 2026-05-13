Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Steiermark

Kapfenberg: 55-Jähriger starb bei Einsturz von Grabenschacht

Zwei Bauarbeiter wurden bei Grabungsarbeiten in der Steiermark verschüttet. Ursache des Einsturzes ist noch unklar, Ermittlungen laufen.
13.05.2026, 15:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber Rettungshubschrauber, ein Rettungswagen und ein Polizeiauto stehen bei einem medizinischen Notfall bereit.

Zwei Bauarbeiter sind am Mittwoch in der Lastenstraße im Bereich des Frachtenbahnhofs in Kapfenberg bei Grabungsarbeiten von einstürzendem Erdreich verschüttet worden.

Für einen 55-jährigen Arbeiter endete der Unfall tödlich, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Der zweite Arbeiter, ein 57-Jähriger, wurde mit Verletzungen von der Crew des Rettungshubschraubers ins LKH Graz geflogen.

69-jähriger Mann bei Arbeitsunfall in der Steiermark gestorben

Bei den morgendlichen Bauarbeiten im Gemeindegebiet von Kapfenberg dürften sich die Arbeiter in einem Grabenschacht aufgehalten haben. Der Schacht stürzte aus bisher noch unbekannter Ursache ein und das Erdreich verschüttete die beiden Männer.

Reanimationsversuche erfolglos

Der 55-Jährige erlitt dabei tödliche Verletzungen. Reanimationsversuche durch den Notarzt sowie durch Einsatzkräfte des Roten Kreuzes blieben erfolglos. Er starb noch an der Unfallstelle.

Oststeirischer Landwirt starb bei Traktorunfall: Tochter fand ihn

Die Ermittlungen zum näheren Unfallhergang waren noch am Laufen, das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, so Grundnig. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes war vor Ort und betreute die Angehörigen.

Steiermark
Agenturen, eh  | 

Kommentare