69-jähriger Mann bei Arbeitsunfall in der Steiermark gestorben

Ein 69-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Leibnitz in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Mann erlitt bei Reparaturarbeiten an einem Traktorrad tödliche Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Ein 31-jähriger Mann führte demnach gegen 14 Uhr Mulcharbeiten durch, als es aufgrund eines Schadens am rechten Hinterrad zu einem Defekt kam. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit, weshalb das Rad vor Ort demontiert werden musste.