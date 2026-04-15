69-jähriger Mann bei Arbeitsunfall in der Steiermark gestorben
Ein 69-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall im Bezirk Leibnitz in der Steiermark ums Leben gekommen. Der Mann erlitt bei Reparaturarbeiten an einem Traktorrad tödliche Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei in einer Aussendung.
Ein 31-jähriger Mann führte demnach gegen 14 Uhr Mulcharbeiten durch, als es aufgrund eines Schadens am rechten Hinterrad zu einem Defekt kam. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit, weshalb das Rad vor Ort demontiert werden musste.
Ein 69-Jähriger unterstützte die Arbeiten mit einem Grabenbagger. Nachdem das Fahrzeug aufgebockt und gesichert worden war, versuchten die beiden Männer zunächst vergeblich, das festsitzende Rad mithilfe eines Gurtes und des Baggers zu lösen.
Zwischen Felge und Schaufel eingeklemmt
In weiterer Folge klemmte der 69-Jährige einen Holzstaffel zwischen Felge und Baggerschaufel, um das Rad durch Druck zu lockern. Während er das Holzstück hielt, drückte der 31-Jährige mit der Baggerschaufel dagegen. Laut ersten Ermittlungen der Polizei rutschte der Staffel plötzlich weg, wodurch der 69-Jährige zwischen Felge und Schaufel eingeklemmt wurde. Er erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen und starb noch am Unfallort.
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