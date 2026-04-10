Oststeirischer Landwirt starb bei Traktorunfall: Tochter fand ihn

Ein oststeirischer Landwirt ist am Donnerstagabend bei einem Traktorunfall ums Leben gekommen. Der 65-Jährige hatte im Wald gearbeitet und war nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Seine Tochter ging ihn suchen und fand den Traktor unterhalb einer Böschung am Dach liegend.

Die 41-Jährige kletterte nach unten und fand ihren Vater unter der Arbeitsmaschine liegend. Der gerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, hieß es am Freitag seitens der Polizei.